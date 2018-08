Uit etalage verbannen vaccinatie-auteur: 'Waar haalt Abbring het recht vandaan?'

Tineke Schaper, schrijfster van het boek 'Leven zonder vaccinaties', begrijpt niet dat de Vitamin Store haar boek na een verontwaardigde tweet van Janine Abbring uit de etalage heeft gehaald. 'Dat vind ik kwalijk.'

Bij het zien van Schapers boek gingen Abbrings nekharen zo ver overeind staan, dat ze besloot haar 'Zomergasten-twittersabbatical' kortstondig te onderbreken om een foto van de etalage met haar volgers te delen. De Vitamin Store was er als de kippen bij en reageerde op Abbrings tweet met de mededeling dat de winkelketen geen standpunt ten opzicht van vaccinaties inneemt en het boek daarom een minder prominente plek heeft gegeven.

'Er is betere journalistiek'

'Waar denkt ze het recht vandaan te halen een mening te hebben over vaccinaties', reageert Schaper. Ze vraagt zich af in hoeverre Abbring op de hoogte is van de argumenten van voor- en tegenstanders van vaccinatieprogramma's. 'Ik ken Abbring niet zo goed, maar er is betere journalistiek', verwijst ze naar Abbrings Zomergasten-interviews.

Schaper uit ook kritiek op het personeel van de Vitamin Store, die een klacht blijkbaar voldoende vinden om de presentatie van hun assortiment aan te passen. 'Ze zullen ook een reden hebben gehad waarom ze het boek wel in de etalage hebben gezet.'

'Misschien een vraagteken in titel'

Hoewel de titel anders doet vermoeden is haar boek geen anti-vaccinatiepleidooi, benadrukt Schaper.'Het is een kritisch boek waarin we ouders aan het woord laten over hun besluitvormingsproces in het vaccinatiethema. Het lijkt soms wel alsof het thema vaccinatie niet bevraagd mag worden. Dat vind ik lastig, laten we vooral de discussie voeren. En als je bang bent voor ziektes, zeg ik: doen.'

Schaper erkent tegenover AT5 wel dat de titel Leven zonder vaccinaties mensen mogelijk op het verkeerde been zet. 'Misschien had de uitgever er een vraagteken achter moeten zetten. Nu je het zo zegt: ik geloof dat ik dat bij een volgende druk ook wel ga doen.'

Hoi @JanineAbbring, je hebt een goed punt! Het boek stond alleen in deze winkel en we hebben het direct verwijderd. We nemen namelijk geen standpunt in over vaccinatie. We zullen in het vervolg beter opletten op wat we in onze winkel promoten. — Vitaminstore (@Vitaminstore) 16 augustus 2018

Vaccinatie-informatie RIVM

Mensen die meer willen weten over vaccineren kunnen terecht op een speciale site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op die site staat veel informatie over wetenschappelijke onderzoeken rond vaccinaties.

Het RIVM schrijft: 'Vanuit groepen als Vaccinvrij, de Vaccinatieraad en de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is veel twijfel of verzet tegen het gebruik van vaccins. (...) Ze onderbouwen dit met voorbeelden van kinderen die ernstige aandoeningen hebben gekregen nadat ze gevaccineerd waren, terwijl niet is aangetoond dat deze aandoeningen door de vaccinatie werden veroorzaakt.'