Kind aangereden door snorfiets in voetgangerszone Amstelveen

Een klein jongetje is aan het begin van de avond op het Stadsplein in Amstelveen aangereden door een snorfiets. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur voor de deur van BLVD Café, bevestigen twee getuigen onafhankelijk van elkaar tegenover AT5. Ook RTV Amstelveen maakt melding van het ongeluk.

De leeftijd van het jongetje en de aard van het letsel zijn niet bekend. Wel is duidelijk dat de aanrijding plaatshad in een voetgangerszone, waar het verboden is om te fietsen, te snorren en te brommen.

Volgens de lokale Amstelveense omroep onderzoekt de politie wat er precies is gebeurd.