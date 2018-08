Picknicken in het Erasmuspark: eten of gegeten worden

Picknickers in het Erasmuspark die vanmiddag behalve hun maag ook hun ogen goed de kost gaven, waren getuige van een wat luguber maar wel natuurlijk tafereel: op een veld in het park zette een roofvogel zijn snavel in een duif.

Hoewel de praktijkles 'surival of the fittest' in theorie op veel toeschouwers had kunnen rekenen, hadden veel picknickers meer oog voor de versnaperingen die ze zelf hadden meegebracht.

'Mensen hadden het amper in de gaten, alsof het alledaags is', vertelt een man over het gebrek aan belangstelling voor de roofvogel en zijn diner. 'Juist omdat het zo bizar is, denk ik.'