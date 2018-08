Christine krijgt drie jaar geleden gestolen bakfiets terug van Belgische politie

Het was een enorme verrassing voor de Amsterdamse Christine. Drie jaar geleden werd haar bakfiets gestolen, maar nu heeft ze hem eindelijk terug. De bakfiets werd gevonden door de politie van ... Gent.

'Christine was supergelukkig', schrijft de Vlaamse politie op Facebook.

De bakfiets van Christine werd in maart 2015 in Amsterdam gestolen. Ze deed aangifte bij de politie, maar de fiets bleef spoorloos. Tot afgelopen mei, toen de politie in het Belgische Gent een bakfiets aantrof met een uniek serienummer.

Hereniging

De politie trok dat nummer na en nam zowel contact op met het bedrijf dat de fiets mogelijk had verkocht, als met de politie in het Zeelandse Terneuzen. Toen bleek dat er destijds bij de politie in Amsterdam aangifte was gedaan van diefstal.

Door die aangifte kon de bakfiets worden herenigd met de dolblije Christine. 'De teruggevonden bakfiets is méér dan welkom', schrijft de Vlaamse politie. 'Christine kan nu samen met haar peuter de bakfiets gebruiken.'