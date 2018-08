Kunstenaar NDSM verplaatst atelier noodgedwongen naar boot: 'Het was een vechtscheiding'

Kunstenaar Frans Malschaert is zijn werf aan de Papaverweg aan het ontmantelen. Hij moet gedwongen vertrekken omdat er bouwplannen zijn voor het gebied waar nu zijn atelier is.

Zijn nieuwe atelier komt te staan op een oude vuilnisboot die bij de werf in het water ligt. Op die manier hoopt Malschaert zijn atelier in de toekomst altijd een plek te kunnen geven. Toch valt het afscheid van zijn oude atelier op de NDSM-werf hem zwaar.

'Stapeldol en verliefd op atelier'

'Er gebeuren rampen, maar als je op de puinhopen daarvan iets nieuws creëert, wordt het nieuwe vaak nog veel mooier', zegt Malschaert terwijl hij met een slijptol in de weer is op zijn werf. Samen met acteur Daniël Boissevain is hij druk bezig zijn oude atelier te ontmantelen.

De kunstenaar ziet het nu weer enigszins positief in, maar vindt het vertrek nog steeds erg pijnlijk. 'Ik heb zeven jaar aan dat atelier gewerkt. Daar ben je dan stapeldol en verliefd op. Het is echt een scheiding en een hevige; het is een vechtscheiding.'



Tweeduizend woningen

Toch trok hij aan het kortste eind in zijn strijd om te mogen blijven. De gemeente heeft bouwplannen voor het gebied en Malschaerts' tijdelijke huurcontract is afgelopen. De kunstenaar is nu bezig om het atelier en de torens op de werf te verplaatsen naar de oude vuilnisboot.



Die boot kent overigens een bijzondere, Amsterdamse, geschiedenis. In 1991 werd de boot door Waternet verkocht aan een Schiedams sloopbedrijf. Een jaar later neemt Malschaert de schuit over, die dan in Maastricht komt te liggen. Als de boot in zijn huidige vorm, in 2011, terugkeert naar Amsterdam komt hij precies op de plek te liggen waar hij vroeger lag en dienstdeed als vuilnisboot voor de, inmiddels ontmantelde, vuilverbranding aldaar.

'Drie september is alles weg en liggen hier drie bakken met alles erin.' Maar waar die naartoe gaan is nog de vraag. 'Ik leg 'm klaar en dan hoor ik het wel. Ik hoop natuurlijk dat Amsterdam toch nog het licht ziet.'

'80.000 manuren in project'

Want Malschaert hoopt nog steeds dat zijn levenswerk - een enorm paard dat ronddraait in een kubus van achttien bij achttien meter - in Amsterdam een plekje kan krijgen. 'Er zitten 80 000 manuren in het project,' vertelt Malschaerts. 'Ik zou het in 2019 in de basis af kunnen hebben.' Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

Daniël Boissevain helpt de kunstenaar omdat hij het project een warm hart toedraagt. 'Het spreekt mij persoonlijk heel erg aan, het is een mooi object en ik zou dat graag tot uiting zien komen.' Hij vindt het jammer dat de kunstwerf hier weg moet. 'Zo verandert de stad heel langzaam in een soort heel gladgestreken gebeuren. En dat is zonde.'