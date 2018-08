Flinke schade nadat Mercedes achterop Opel botst

Twee personenauto's zijn afgelopen nacht flink beschadigd geraakt nadat de één bij de ander achterop botste. Dit gebeurde rond 00.15 uur voor een verkeerslicht aan de Weesperstraat in het centrum.

Een Mercedes zag een voor het stoplicht geparkeerde Opel over het hoofd en knalde vol achterop de auto. In totaal werden vijf inzittenden op de plek van het ongeval behandeld door ambulancepersoneel.

De politie heeft een alcoholcontrole gedaan bij de bestuurders. Eén van hen is vervolgens meegenomen naar het bureau voor een tweede blaastest.

Er was heel even het vermoeden dat de Mercedes in brand was gevlogen omdat de airbags geactiveerd waren. Daardoor kwam er veel rook vrij. Er bleek uiteindelijk geen brand ontstaan.