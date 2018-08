Stadsdeelvoorzitter Oost wil schuttingen plaatsen en taarten bakken

Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter wil de buurten van Oost graag beter leren kennen en biedt zich daarom aan als buurman.

Bewoners van Oost kunnen de hulp van Poorter inroepen. In ruil voor die hulp wil hij graag met bewoners in gesprek. 'Dus moet er nog een schutting in elkaar gezet worden, spullen naar zolder gesjouwd, wilt u samen koffie drinken of een taart bakken? Neem Maarten mee. Hij is uw buurman voor een dag of voor een uurtje.'

Poorter is twee dagen lang in te huren als buurman en wel op 27 en 28 augustus. Mensen die wel wat hulp van de stadsdeelvoorzitter kunnen gebruiken kunnen mailen met t.veenboer@amsterdam.nl.