Nog steeds geen akkoord tussen KLM en piloten: acties op komst

Opnieuw is het KLM niet gelukt om een nieuwe cao af te sluiten met haar piloten. Zij willen dat de luchtvaartmaatschappij meer mensen aan gaat nemen om zo de werkdruk te verlichten. KLM wil echter niet aan die eisen voldoen.

Het eindbod dat door de Vereniging van Verkeersvliegers (VNV) is gedaan, is door KLM afgewezen. Daardoor is de VNV zwaar teleurgesteld in KLM. 'Er zijn al vier jaar crewtekorten en de piloten betalen daarvoor de prijs. Dit erkennen vindt KLM lastig en dit oplossen lukt zogenaamd niet op korte termijn', aldus vicevoorzitter Willem Schmid.

'Dit leidt iedere dag tot een hoge werkdruk en tekort aan sturing op het privéleven van piloten. Dat eist inmiddels zijn tol door hoge ziekteverzuim, maar ook door het uitvallen van vluchten en het daardoor kunnen verliezen van slots op Schiphol.' VNV kondigt nu aan acties voor te bereiden. Wat deze zullen zijn is nog niet bekend.