Da Costakade blijft zes weken gedeeltelijk dicht

Het stuk Da Costakade nabij de Kinkerstraat dat gistermiddag werd afgezet, blijft zeker zes weken afgesloten.

Dat laat een woordvoerder van Waternet aan AT5 weten. De straat is dicht omdat de kade was verzakt en de rioolbuizen waren beschadigd. Bewoners van de straat werden gistermiddag per brief op de hoogte gesteld, maar in die brief stond nog niet hoe lang de werkzaamheden zouden duren.

'De rioleringsbuis moet over zestig meter lengte, het stuk dat nu afgezet is, worden vervangen', aldus de woordvoerder. 'Dat is een flinke klus en het neemt naar verwachting zes weken in beslag. Ook doen we een controle van de waterbuizen en Liander controleert de gasleidingen.'

Auto's die in het afgesloten deel van de straat staan geparkeerd moeten weggehaald worden. Als dat niet gebeurt, worden ze aanstaande maandag weggesleept. Ook geparkeerde fietsen worden dan weggehaald.