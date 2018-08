Acht maanden cel na straatroof

Een 21-jarige man is veroordeeld tot acht maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk, voor een straatroof. Het slachtoffer moest daarbij zijn tas en telefoon afstaan.

De dader staat in de Top 600-lijst van criminele veelplegers in Amsterdam. Aangezien het vaker misgaat moet de man na zijn straf verplicht in een maatschappelijke opvang of begeleid gaan wonen. 'Ook moet hij meewerken aan het aflossen van zijn schulden', zo schrijft de rechtbank.

'Ik maak je kankermoeder dood'

Het ging mis toen het slachtoffer op 2 mei, onder bedreiging, zijn tas moest afstaan. Deze werd uit 'zijn handen gerukt', valt te lezen in de uitspraak. Vervolgens werd het slachtoffer verteld dat hij zijn telefoon moest afgeven. 'Werk snel mee of ik maak je kankermoeder dood', werd er gezegd. Nadat de man het slachtoffer nog een trap gaf, ging hij ervandoor.

'Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij zich ervan bewust is dat hij in het verleden verkeerde keuzes heeft gemaakt. Hij vindt het spijtig dat hij op 21-jarige leeftijd nog niets bereikt heeft en hij is gemotiveerd om zijn leven te beteren', besluit de rechtbank.