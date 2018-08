Herdenkingsconcert Aretha Franklin nu echt uitverkocht

Het Concertgebouw is nu echt door alle kaarten voor het Aretha Franklin herdenkingsconcert van vanavond heen. Vanmiddag gingen er nog 200 extra kaarten in de verkoop, ook die waren binnen no time verkocht.

Begin augustus bracht de Amerikaanse zangeres Michelle David al een muzikaal eerbetoon aan Franklin in het Concertgebouw. Dit was toen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. De 'queen of soul' maakte in 1968 haar Europese debuut in Amsterdam.

Michelle David en Shirma Rouse

Na het overlijden van de legendarische zangeres besloot het Concertgebouw een extra concert in te lassen. 'Hierin brengen Michelle David en Shirma Rouse opnieuw een ode aan Aretha Franklin, maar nu in intiemere setting', schrijft het Concertgebouw.

1600 kaarten

In totaal zijn er 1600 kaarten verkocht voor het concert van vanavond. 'Toen we bij elkaar zaten, dachten we: er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Dat de kaartverkoop zo snel ging was wel een verassing', vertelt woordvoerder Reinoud van Houten.

Het concert begint om 21:00 uur in de Grote Zaal.