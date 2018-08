Halsema breekt met beleid voorgangers: zaken minder snel gesloten

Het was een roerige week in de stad. Beschietingen en achtergelaten explosieven volgden elkaar in rap tempo op. Toch werden de betreffende panden niet altijd direct gesloten. Daarmee lijkt burgemeester Femke Halsema een koerswijziging in te zetten.

Een explosief bij patatzaak Vleminckx, de beschieting van een schoonmaakbedrijf in Slotervaart, een explosief dat daadwerkelijk afging bij restaurant Marovaan aan de Johan Huizingalaan, een handgranaat bij een leegstaand winkelpand in de Jan Evertsenstraat en schoten op een interieurwinkel aan de Johan Huizingalaan. Het is geen lijstje om trots op te zijn.

Drie zaken blijven open

Waar voorgaande burgemeesters Eberhard van der Laan en Jozias van Aartsen vaak overgingen tot directe sluiting, kiest Femke Halsema duidelijk voor een andere koers. Tot nu toe is er bij twee van de vijf incidenten gekozen voor sluiting.

Het schoonmaakbedrijf in Slotervaart is dichtgetimmerd. 'We denken dat het een gerichte actie is tegen het schoonmaakbedrijf', aldus de gemeente. Ook het leegstaande pand aan de Jan Evertsenstraat is vandaag gesloten. Hier is er sprake van een te groot gevaar voor de openbare orde, aldus de burgemeester.

Kritiek op zero tolerance-beleid

In alle andere gevallen ging burgemeester Halsema niet over tot sluiting. Met haar nieuwe koers lijkt ze gevoelig te zijn voor de kritiek op het zero tolerance-beleid. Ondernemers die hun tent moeten sluiten krijgen vaak te maken met verstrekkende gevolgen. 'Wij gaan failliet', zei de eigenaresse van Suzy Wong na de sluiting van haar zaak door een gevonden granaat.

'Meer incidenten in de hand werken'

Dat was precies de kritiek: ondernemers kunnen zelf ook slachtoffer zijn. Concurrenten zouden elkaar bijvoorbeeld makkelijk uit kunnen schakelen door elkaar 's nachts te beschieten. Sluitingen zouden daardoor meer incidenten in de hand werken.

De burgemeester heeft niet gereageerd op de analyse van AT5.