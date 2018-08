Tadić: Ziyech moet blijven

Het advies van Dušan Tadić aan Hakim Ziyech is duidelijk: blijven! 'Maar bij voetbal weet je nooit wat er gaat gebeuren', voegt hij eraan toe. Waar Ziyech een transfer overweegt, is Tadić vooral druk met dozen uitpakken. Vrijdag betrekt hij zijn nieuwe woning in Amsterdam.

De vleugelspeler zegt een goede eerste week te hebben gehad bij Ajax. 'Ik ben blij dat ik hier ben. Ajax is een geweldige club met fantastische supporters', vertelt hij. Zaterdag hoopt de aanvaller zijn eerste doelpunt te gaan maken voor Ajax in de Eredivisie. In Venlo wacht VVV als tegenstander.

Kunstgras en klein veld

'We moeten scherp zijn. Bij Heracles hebben we punten verloren, dat mag niet nog een keer gebeuren', legt de kersverse godenzoon uit. 'Het wordt niet makkelijk. We spelen op kunstgras en het is een klein veld.'

Ook trainer Erik ten Hag is tevreden over zijn nieuwe aanwinst. 'Tadić is in zijn houding een voorbeeld, maar ook in zijn spel.' De jonkies in het team worden regelmatig door hem op sleeptouw genomen.

In stadion De Koel wordt zaterdag om 18:30 uur afgetrapt voor de wedstrijd tegen VVV Venlo.