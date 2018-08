Ministerie kraakt GroenLinks-plan over vluchtelingenschepen: 'Geen oplossing en onhaalbaar'

Het plan van de Amsterdamse fractie van GroenLinks om vluchtelingen actief van de Middellandse Zee te redden en ze op te vangen in Amsterdam, is geen oplossing en onhaalbaar.

Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid desgevraagd weten na berichtgeving van De Telegraaf. GroenLinks opperde vanochtend om reddingsschepen met vluchtelingen, die bijvoorbeeld geweigerd worden in Italië en Malta, door te laten varen naar Amsterdam. 'Ook als de Nederlandse overheid of de EU ze willen weigeren.'

'De gemeenteraad gaat niet over het wel of niet ontvangen van deze schepen', aldus een woordvoerder van het ministerie. 'Dat zijn besluiten die in Europees verband moeten worden genomen, waarbij wordt gekeken naar een juiste verdeling van de vluchtelingen over de lidstaten.'

Buiten dat het plan onwenselijk is, is het ook niet haalbaar. 'Deze boten zijn helemaal in staat om van Libië naar Amsterdam te varen.'

Kritiek

Het plan kon ook binnen de Amsterdamse raad op fikse kritiek rekenen. Annabel Nanninga van Forum voor Democratie classificeerde het plan als 'waanzin'. 'Tekort aan woningen, politie, docenten, zorg, geen toezicht op radicalisering, en GroenLinks wil de stroom illegale migranten (waaronder terroristen) naar Amsterdam halen?', schreef ze in een tweet.

VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg waarschuwde al dat de gemeenteraad niet over dergelijk beleid gaat. 'Vooralsnog is de coalitie niet in staat haar belangrijkste wens, permanente opvang regelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, dit jaar te regelen. Dus deze brief sust eigen geweten maar lost niets op.'

