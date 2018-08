Zoon van Dries, Donny Roelvink, laat tattoo weghalen en is terug bij vriendin

Donny Roelvink is weer terug bij zijn vriendin Amijé. De relatie tussen de twee was wankel geworden na de deelname aan Temptation Island VIPS. Donny had het daar erg leuk met verleidster Danique.

Na de opnames van het programma besloten de twee even uit elkaar te gaan. Donny had tijd nodig om na te denken, terwijl Amijé met liefdesverdriet achterbleef. Op Instagram plaatst Donny vandaag een verliefde foto met zijn 'prinses'.

Tattoo weg laten halen

Donny heeft overigens wel even zijn best moeten doen. Amijé was 'not amused' over een tattoo die Donny liet zetten tijdens het programma, samen met verleidster Danique. 'Die heb ik hoog in mijn emotie laten zetten. Met het weghalen van de tattoo wil ik dingen achter mij laten', zegt de Amsterdammer tegen RTL Boulevard.

Nu het weer helemaal goed is tussen de twee overweegt Donny zelfs om op korte termijn op zijn knieën te gaan.