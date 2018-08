Snorscooterrijder vlak voor ingang Zeeburgertunnel van de A10 geplukt

De bestuurder van een snorscooter is rond middernacht door agenten aan de kant gezet. De scooter die maximaal 25 kilometer per uur mag, reed over de A10 in Noord.

De man werd na de oprit Durgerdam door de politie gespot. De eerst volgende afslag is dan IJburg, maar daarvoor moest de bestuurder van de snorscooter wel eerst door de Zeeburgertunnel.

Sleepwagen voor scooter

Omdat de snorscooter niet in de buurt van een afrit stond werd er een sleepwagen ingezet. Met die sleepwagen is de snorscooter van de A10 verwijderd. De bestuurder is met een politiewagen afgevoerd. Hij bleek onder invloed te zijn.

Eerder deze zomer werden er ook al fietsende toeristen in de Piet Heintunnel gesignaleerd. Een navigatie-app van Apple stuurde de fietsers door de tunnel, terwijl je daar alleen met een auto of motor mag rijden.