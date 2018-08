NS: meer treinen rijden op tijd

In de eerste helft van dit jaar reden meer treinen op tijd ten opzichte van een jaar eerder. Ook de klanttevredenheid is gestegen, meldt de NS.

In het eerste helft van 2017 kwamen 91,4 procent van de reizigers op tijd op hun eindbestemming aan, in 2018 liep dat percentage op naar 93,1 procent. Ook gaven meer reizigers hun rit een 7 of hoger: van 78 procent naar 84 procent.

Naast positieve reiscijfers boekte de NS ook weer winst. In de eerste zes maanden werd een plus van 6 miljoen genoteerd, vorig jaar was dat nog een verlies van 14 miljoen.

De NS kreeg toen een boete opgelegd van de Autoriteit Consument en Markt, vanwege gerommel bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg.