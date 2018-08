Gemeente bracht - tegen de regels - Facebook-connecties overlastjongeren in kaart

Van tientallen jongeren heeft de gemeente in kaart gebracht hoe en met wie ze contact hebben op Facebook. Het gaat om overlastgevende jongeren bijvoorbeeld in Noord. Er is onder andere gekeken naar comments en likes van die jongeren. En dat is tegen de privacyregels die de gemeente zelf opstelde.

Via de profielen van overlastgevende jongeren wilde de gemeente ook Facebookvrienden onderzoeken die nog niet in beeld waren. Volgens de gemeente 'interessante figuren'. Dit schrijft NRC na het opvragen van interne stukken.

64.540 connecties

Eerder schreef de krant al dat de gemeente de jongeren observeerde via social media. Maar dit ging veel verder dan dat er eerst werd toegegeven, zo blijkt nu. Van 126 overlastgevende jongeren uit Zuid werden eind 2015 de Facebookprofielen en 64.540 connecties van hen onderzocht. Een jaar later werden er nog eens 36 profielen in Noord bekeken met 7000 connecties.

Geanonimiseerde accounts

De gemeente zei eerder dat er enkel naar het aantal connecties van onderlinge vrienden was gekeken. Ook zou er niet gekeken zijn naar profielen die nog niet in beeld waren. Er zouden alleen geanonimiseerde accounts zijn gebruikt om inzichtelijk te maken hoe de connecties tussen die accounts liepen. De verbanden werden in een visualisatie intern getoond, zo schreef waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. En in een document uit 2016 bedoeld voor tijdens een bespreking met wijlen burgemeester Eberhard van der Laan stond dat likes en inhoudelijke communicatie niet mocht worden geanalyseerd.

Banne Cité

Maar uit een presentatie van de onderzoekers voor de gemeente blijkt dat de gegevens van de accounts niet geanomiseerd waren. De presentatie ging over de overlastgevende groep jongeren in de Banne in Noord: 'Banne Cité'. Gekeken werd naar wie op welke berichten reageerden, wie er vaak werd getagd en naar de interesses van de jongeren. Vooral onder de Facebookberichten over straatroven of overvallen van AT5 werd veel gereageerd.

Overlastjongeren in vriendenlijst

Er werd dus actief gezocht naar mensen die niet per se overlastgevend waren en nog niet in beeld waren. Er werd gekeken naar wie veel overlastjongeren in hun vriendenlijst hadden. Bovenstaande praktijken werden niet gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat had volgens de wet wel gemoeten.

Stadsdeel zat fout

Tegen NRC zegt stadsdeelvoorzitter in Zuid, Sebastiaan Capel, dat ze inderdaad fout zaten. 'Dit hebben we niet goed gedaan, we hebben de privacy geschonden. Er zijn dingen gebeurd die in mijn beleving niet de bedoeling waren', zegt Capel. Zo'n project zou nu anders worden uitgevoerd volgens hem.