Tientallen mindervaliden zijn parkeerplekje in Arena kwijt: 'Ik kan dit seizoen niet naar Ajax'

Tientallen mindervalide supporters van Ajax vrezen dit seizoen niet naar thuiswedstrijden te kunnen, ook al hebben ze een seizoenkaart gekocht. Door de bouw van het nieuwe supportershome in de Arena zijn er minder parkeerplekken voor hen en Ajax vergat een groep mindervaliden te informeren.

'Het is schandalig', zegt een supporter. Ondanks haar rolstoel heeft ze al veertig jaar een seizoenkaart. Parkeren was nooit een probleem, ze kon in de Arena haar auto een paar meter naast de lift neerzetten. Maar toen ze afgelopen week een plekje wilde reserveren voor de komende thuiswedstrijden, bleken alle mindervalidenparkeerplaatsen al volgeboekt te zijn. Tot begin volgend jaar.

'Ik heb alleen een AOW, 22 euro is te veel'

'Ik heb een seizoenkaart, maar kan naar geen enkele wedstrijd', zegt de F-Sider. Na veel gebel en gemail bleek dat er dit seizoen minder mindervalidenparkeerplaatsen zijn dan in voorgaande jaren.

De mindervalidenplekken in de Arena tegen een gereduceerd tarief van 8,50 euro zijn al zo goed als op. Een alternatief kan de trouwe fan niet vinden. Andere parkeerplaatsen zijn of te ver, of te duur. 'Ik heb alleen aan AOW, ik kan niet voor elke wedstrijd 22 euro extra uitgeven.'

Parkeerplaatsen Champions League verloot

Ook is het nog maar de vraag of de supporter naar de wedstrijd tegen Dynamo Kiev kan. Want nadat ze dat kaartje had gekocht, bleek dat de mindervalidenparkeerkaarten voor het duel in de voorronde van de Champions League verloot worden. 'Het ergste is dat je mensen eerst laat betalen en dan met veranderingen gaat komen', zegt de fan die haar seizoenskaart al begin dit jaar verlengde.

Er zijn tientallen mindervalide fans met hetzelfde probleem. Enerzijds speelt mee dat Ajax een nieuw supportershome bouwt in de parkeergarage van de Arena. Dat gaat ten koste van parkeerplaatsen, waaronder tientallen mindervalidenplekken.

Daarnaast zijn veel mindervalide supporters niet geïnformeerd over de wijzigingen van het parkeerbeleid, omdat Ajax alleen een mailtje had gestuurd naar fans met een mindervalidenseizoenskaart en dus niet mindervaliden die een normale seizoenskaart hebben op bijvoorbeeld de F-Side.

Parkeerplek voor hele seizoen

Ook Richard van den Berg wist niets van de veranderingen en vreesde dit seizoen niet naar Ajax te kunnen. Toen hij vorige week bij de klantenservice van Ajax aan de bel trok, maakten zij voor hem een uitzondering. Richard kreeg een persoonlijk linkje waarmee hij in één keer voor het hele seizoen een parkeerplekje in de Arena kon reserveren tegen het tarief van 8,50 euro per wedstrijd.

Hij moet die beslissing wel uiterlijk 25 augustus maken. 'Terwijl mensen die mindervalide zijn nooit van te voren weten of ze zich op de dag van de wedstrijd goed voelen', zegt Richard. Hij maakte vorig seizoen nog mee dat hij dertien wedstrijden moest missen, omdat hij die dag niet in staat was überhaupt naar de Arena af te reizen. Volgens Richard zijn er ruim honderd mindervalide supporters die nu moeten strijden om de veertig plekken die er nog zijn.

Ajax: 'Vervelend voor mindervalide supporters'

'Wij vinden het erg vervelend dat mensen die vorig seizoen konden parkeren op een mindervalidenparkeerplek dat nu helaas niet meer kunnen', laat Ajax in een reactie aan AT5 weten. 'Het gaat om enkele tientallen mindervaliden.' Een woordvoerder wijst erop dat er ook voor supporters die goed ter been zijn minder parkeerplaatsen zijn in de Arena. 'Dus niet alleen mindervalide supporters.'

Ajax geeft toe een groep supporters gemist te hebben, omdat die bij de club niet staan geregistreerd als 'mindervalide'. De woordvoerder wijst op de aanwezigheid van andere parkeerplaatsen rond de Arena, waar reguliere parkeerplaatsen 12 euro kosten in plaats van de 22 euro die je betaalt in P1 (de parkeergarage direct in het stadion). Een aantal van die omringende parkeergarages zou ook goede mindervalidenparkeerplaatsen bieden, dichtbij de ingangen van het stadion.

Gemeente kan geen gereduceerde tarieven bieden

Daarnaast merkt Ajax op dat de parkeergarages niet van de club zelf zijn, maar van de gemeente. Op wedstrijddagen heeft Ajax wel de regie over het parkeren in P1, waardoor de club überhaupt mindervalide kaarten a 8,50 euro kan bieden.

De gemeente laat weten dat zij dit tarief niet kunnen evenaren in de overige parkeergarages rond de Arena. 'Het is voor de gemeente in verband met de parkeerautomaten technisch niet mogelijk om in de garages voor mindervalide klanten een ander tarief te hanteren dan voor de overige gebruikers.'

'Geld uit je zak kloppen'

Toch denkt de F-Sider die al veertig jaar naar Ajax gaat, dat ze dit seizoen grotendeels moet overslaan. De alternatieve locaties vindt ze te ver of te duur. 'Gaat Ajax dan stewards inzetten om mij op te halen?' Ze is erg boos dat ze al haar seizoenkaart heeft gekocht en toen pas hoorde over de nieuwe situatie. 'Eerst kloppen ze het geld uit je zak en dan mag je niet meer komen.'