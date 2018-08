Alles uit de kast voor goede plek Prinsengrachtconcert: 'Hoe moeilijker, hoe leuker'

Al een dag eerder de boot neerleggen of zelfs slapen op de sloep. Booteigenaren halen alles uit de kast om een plek te bemachtigen met goed zicht op het podium van het Prinsengrachtconcert.

De rij bootjes en sloepen strekte zich vanmorgen vroeg al uit tot ver op de Prinsengracht. Sommigen hebben hun vaartuigen zelfs al een dag ervoor neergelegd.

Boten tussenin komen liggen

'Gisterenochtend om elf uur waren we hier,' vertelt een mevrouw op de boot van haar zoon. 'Maar ik zie dat er vannacht een aantal boten tussenin zijn komen liggen, dus ik weet niet wat er gebeurd is...'

Een man op een witte sloep die wat verder achterin de rij ligt, spreekt over een 'ongelofelijke puinhoop' vanmorgen. 'Alle boten lagen schots en scheef. Maar goed, dan begint er iemand te bulderen en komt het toch wel weer goed. Nu liggen we dus zo netjes achter elkaar en is het hopen dat we nog een beetje de goede kant op kunnen.'

'Regisseur kijkt wat leuk is voor de televisie'

Want hoewel op tijd komen zeker helpt, blijft het ook een kwestie van geluk, vertelt een man. 'Je krijgt een nummer, de kleinste bootjes mogen als eerste en ik heb het idee dat de regisseur ook een beetje kijkt wat leuk is voor de televisie. Maar dat kan ik niet bevestigen.'

Een beetje afzien voor een goede plek hoort er hier ook bij. Een jongen die om zes uur vanmorgen bij zijn boot was, probeert nog wat te slapen op een bankje van zijn sloep. 'Dit is eigenlijk het gezelligste stukje, bijna leuker dan het concert', vertelt hij. Waarom precies is moeilijk onder woorden te brengen. 'Iedereen is gewoon gezellig.'

Gisteren om half tien lagen we al voor Anne Frank Huis

Ook een man die de nacht op zijn boot doorbracht, heeft de nodige ontberingen moeten doorstaan. 'Vannacht kwam er een boot naast liggen en die mensen gingen hun fietsen over het dek naar de kant brengen.' Veel geslapen is er dus niet. Maar dat verpest zijn dag zeker niet. 'De lol is juist wat je ervoor over hebt', vindt hij.

Het moment dat op aanwijzing van de organisatie de motor mag worden gestart om een plekje te zoeken voor het ponton bij hotel Pulitzer, maakt voor de wachtenden alles weer goed. 'We hebben er wel heel veel moeite voor gedaan', vertelt een vrouw terwijl ze het touw om aan te meren al in de hand heeft. 'Gisteren om half tien lagen we al voor het Anne Frank Huis en vanmorgen om zeven uur waren we weer op de boot.'

Beetje tussendoor kijken

Na het aanleggen valt het een beetje tegen dat er een redelijke grote boot - gereserveerd door Avrotros - in het blikveld ligt. 'We moeten een beetje er tussendoor kijken want we zien het zo toch wat minder goed. Maar verder helemaal prima. Komt goed!'

Het Prinsengrachtconcert begint vanavond om 20.00 uur. Vanmiddag om 16.00 uur is al het kinderconcert.