Medewerkers Postnl leggen werk neer in De Pijp

Bezorgers van PostNL leggen zaterdagmiddag opnieuw het werk neer. Tussen 15.00 en 17.00 houden de bezorgers een bijeenkomst in De Pijp.

Het is de tweede werkonderbreking van postbodes in Amsterdam deze week. Donderdag legden bezorgers aan de Johan Huizingalaan het werk al neer. Met de actie tonen de PostNL-medewerkers hun onvrede over de voorgenomen 'combibundel' die hun werkgever in wil gaan voeren.



Deze combibundel houdt in dat de postbezorgers zelf op straat tijdens hun ronde ook de post gaan sorteren. Het sorteren gebeurt nu nog door postvoorbereiders in de sorteercentra. PostNL wil deze werkwijze invoeren zonder instemming van de FNV en buiten de cao om.

'De invoering betekent het verlies van minimaal 500 banen in de sorteercentra én een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van de postbezorgers. PostNL weigert terug te komen op dit besluit dus daarom voeren wij vandaag actie', aldus Ger Deleij van het FNV.



'We vinden het jammer maar zeker ook opmerkelijk dat FNV nu zo tegen de combibundel is', reageert PostNL op de werkonderbreking. 'We hebben hem gedurende 1,5 jaar uitvoerig getest en aangescherpt, samen met postbezorgers en de OR. De FNV heeft regelmatig meegekeken. Daarnaast hebben we een deskundigenteam, waaronder iemand van de FNV, om advies gevraagd over een eventuele functieverzwaring. Zij kwamen samen tot de conclusie dat er geen sprake is van verzwaring.'



Verder stelt PostNL dat de combibundel noodzakelijk is om, in tijden van 'daling van postvolumes', zoveel mogelijk werkgelegenheid te kunnen blijven bieden. 'De invoering van de combibundel is een van deze belangrijke aanpassingen, die noodzakelijk zijn voor ons bedrijf en de werkgelegenheid', aldus PostNL.