Yernaz Ramautarsing: 'Ophef kwam door Halsema'

Femke Halsema heeft er volgens Yernaz Ramautarsing voor gezorgd dat hij door anderen voor racist werd uitgemaakt.

Halsema zei in een debat met Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet dat Ramautarsing zou hebben gezegd dat zwarte mensen een lagere intelligentie hebben dan blanken. Ze vroeg Baudet er daarom afstand van te nemen.

Lees ook: Ollongren: 'Baudet is groot gevaar voor Nederlandse kernwaarden'

Leugen

'Dit was pertintent een leugen, hoe zij dit heeft gebracht', zegt Ramautarsing tegen EenVandaag. 'Ze heeft me ook niet geciteerd. Ze heeft niet gezegd, dit zei hij in het interview, met een correct citaat. (...) Het zijn woorden die ik nooit heb gebruikt. Dat heeft ze gewoon verzonnen. Maar omdat het Halsema is, nemen alle media het over.'

Ramautarsing kreeg van anderen het verwijt een racist te zijn. 'Dat komt door Halsema. Zij heeft benadrukt dat ik Hindoestaans ben. Waardoor mensen het idee kregen van oh, het is een Hindoestaan die een hekel heeft aan zwarte mensen. Terwijl, mijn moeder is zwart en mijn vader is Hindoestaans en ik ben een mix van beiden.'

Lees ook: Ramautarsing blikt terug: 'Uitspraken Whatsappgroep strategisch gezien niet verstandig'

Opnieuw onder vuur

Het toenmalige kandidaat-raadslid mocht wel bij Forum voor Democratie blijven. Later kwam hij opnieuw onder vuur te liggen, doordat er uitspraken opdoken die hij in een whatsappgroep deed. 'Ik had gezegd dat als het zo is dat homo's een hoger gemiddeld IQ hebben en ze door het homohuwelijk minder kinderen krijgen, dan zal dat gevolgen hebben voor ons landelijk IQ-gemiddelde.'

Daarna besloot hij de partij te verlaten. Omdat de kieslijst al was vastgesteld, konden Amsterdammers wel op hem stemmen. Ramautarsing vertelt in het interview dat hij 370 stemmen kreeg. 'Ik heb de zetel wel democratisch verdiend, met alles wat er is gebeurd', grapt hij.

Lees ook: Nanninga opgelucht na vertrek Ramautarsing: 'Volstrekt oneens met citaten'

Volgens Ramautarsing kwam er vanuit de Surinaamse gemeenschap ook veel kritiek. 'Ik dacht in alle eerlijkheid, ik ben Surinaams, ik ben zwart. Mag ik het niet over mijn eigen mensen hebben? Dat mag blijkbaar niet.'