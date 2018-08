David Neres valt uit in duel met VVV

Ajax moet het woensdag in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev mogelijk stellen zonder aanvaller David Neres.

De Braziliaan moest zich zaterdag al na 25 minuten voetballen tegen VVV-Venlo laten vervangen. Het is dus maar zeer de vraag of hij op tijd fit is voor het duel in de play-offs van de Champions League.

Neres kreeg last van zijn rechterbovenbeen. Hij werd in het duel vervangen door Zakaria Labyad. Doach Erik ten Hag vreest voor het meespelen van Neres woensdag tegen Dinamo Kiev. 'Het ziet er niet goed uit maar we moeten de juiste diagnose afwachten', zei hij kort na de 1-0 zege op VVV.