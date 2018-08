Ajax wint dankzij videoscheidsrechter met 1-0 bij VVV

Tegen een gedecideerd verdedigend VVV heeft Ajax zaterdagavond de eerste drie punten gepakt in dit Eredivisieseizoen. Daar was wel twee keer de tussenkomst van de videoscheidsrechter voor nodig.

Ajax startte met dezelfde elf spelers als afgelopen dinsdag. Maar zo swingend als in die wedstrijd begon de ploeg van Erik ten Hag niet. Niettemin kregen de Amsterdammers na acht minuten een grote kans op de openingstreffer. Tadic zette Neres vrij voor Unnerstall, maar hoewel de Braziliaan de doelman wist te omspelen schoof hij zijn inzet naast.



Een kwartier later moest diezelfde Neres het veld verlaten. De vleugelspeler leek last te hebben van zijn bovenbeen en werd gewisseld voor Zakaria Labyad. Ajax bleef aandringen, maar bij schoten van onder meer Tagliafico, Mazraoui en Huntelaar toonde Unnerstall zich een bekwame doelman.

Afgekeurde treffer

Vlak voor het einde van de eerste helft leek VVV, dat vaker en vaker uit de schulp kroop, op voorsprong te komen. Samuelsen schoot droog binnen na niet al te overtuigend uitverdedigen van Blind, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter afgekeurd.

Na rust kwam Ajax allesbehalve overtuigend uit de startblokken en pas na een kwartier schroefde de ploeg van Ten Hag het tempo op. Schoten van Ziyech en Mazraoui konden echter worden gekeerd door Unnerstall. VVV zette hier vrij weinig tegenover en dus bleef het wachten op een openingstreffer.



Videoscheidsrechter opnieuw in actie

Ajax bleef moeite houden met het vinden van een gaatje in de stugge Venlose verdediging. Het tempo lag niet hoog en naarmate de tijd verstreek leken de Amsterdammers alleen maar slordiger te gaan spelen. Ook de inbreng van Eiting (voor Schöne) en Van de Beek (voor Blind) zorgde niet voor een omslag.

In de 87e minuut kwam Ajax dan toch op voorsprong. Tadic schoot beheerst binnen nadat Kevin Blom Ajax een penalty toekende. Dit deed hij na tussenkomst van de videoscheidsrechter, die Ajax voor de tweede keer gunstig gezind was. Ajax gaf de voorsprong niet meer uit handen en keert met drie punten op zak terug naar Amsterdam.