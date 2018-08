Gerard Spong het theater in: 'Mijn belangenbehartiging is volstrekt eenzijdig'

'Als je de wet naleeft, dan zit je voor wat je geweten betreft vrij safe.' Dat zijn een van de eerste zinnen uit de theatervoorstelling van advocaat Gerard Spong.

De strafpleiter gaat door het hele land touren met zijn voorstelling In Vertrouwen. Hij wil 'informeren en vermaken' en vertelt over zaken uit zijn eigen werkverleden.

Rechter verantwoordelijk

Spong zegt 'professionele voldoening' te voelen als hij een cliënt uit de cel houdt, ook als diegene zware misdrijven bekend zou hebben. 'Je moet gewoon vrij technisch juridisch kijken of het bewijs voldoende is of niet. Dat presenteer je aan de rechter en die neemt de beslissing. De rechter is uiteindelijk de verantwoordelijke voor de beslissing.'

In de introductie van de voorstelling zegt Spong dat er een Gulden Regel geldt. 'En dat is dat mijn belangenbehartiging volstrekt eenzijdig moet zijn. Dat staat gewoon in de advocatenwet. 'Als je de wet naleeft, dan zit je voor wat je geweten betreft vrij safe.'

Mes in borst

Spong vertelt op het podium straks onder meer over een cliënt die verdacht werd van moord op haar man. 'die man werd 's avonds tegen een uur of twaalf met een mes in zijn borst in het echtelijke bed aangetroffen. Terwijl mevrouw zegt dat ze naast hem lag te slapen en niks heeft gemerkt.'

De vrouw zei tegen de rechter dat haar man homoseksueel was. 'Ze zei, hij pikte negers op uit het bos. En zo'n neger zal hem wel harstikke overhoop hebben gestoken terwijl ik ernaast lag te pitten.' Volgens Spong werd ze in eerste aanleg vrijgesproken.

In mei sluit Spong de tour af in het DeLaMar Theater. 'Ik denk niet dat bezoekers zich zullen vervelen. Ik denk dat ze allemaal wel denken, gut gut, zit het nou zo?'