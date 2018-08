Labyad: 'Hadden wedstrijd eerder moeten beslissen'

Ajax kreeg zaterdagavond kansen genoeg, maar slaagde er maar nét op tijd in een gaatje te vinden in de verdediging van VVV. En daar was, voor de tweede keer die avond, de hulp van de videoscheidsrechter bij nodig.

De benauwde 1-0 zege op VVV kwam tot stand door een strafschop die met hulp van de videoscheids werd toegekend. 'Gewoon een terechte penalty', oordeelt aanvaller Zakaria Labyad na de wedstrijd. Ook het afkeuren van een VVV-goal in de eerste helft was terecht, meent Labyad. Althans, hij vertrouwt hierbij op het oordeel van doelman Onana. 'Die kon het goed zien, volgens hem was het terecht.'



Labyad viel na 25 minuten in voor David Neres, die met een bovenbeenblessure van het veld moest. 'M'n tweede balcontact was gelijk een grote kans. Die moet natuurlijk zitten, dan hadden we beter in de wedstrijd gezeten. Maar goed, ik ben blij met de drie punten. (...) Scoor je vroeg, dan win je denk ik met meerdere doelpunten verschil.'

Wat zeker niet hielp was de (kunst)grasmat in Venlo. 'Op een schaal van 1 tot 10, een 9,5 qua waardeloosheid', oordeelt de aanvaller. 'Op sommige plekken heel droog, op andere plekken heel nat. Elke keer als je de bal krijgt voelt het anders.'



Labyad hoopt, na zijn invalbeurt, woensdag tegen Dinamo Kiev in de basis te starten. Dat zal afhangen van de blessure van Neres. 'Ik hoop natuurlijk op een basisplaats. Ik hou van grote wedstrijden, ik ben gebrand om die wedstrijd te spelen.'