Broer Abdelhak Nouri: 'Zijn neurologische status is beter dan maanden geleden'

Op neurologisch vlak gaat het beter met Abdelhak Nouri dan een paar maanden geleden. Dit vertelt zijn broer, Abderrahim, in gesprek met de NOS.

De oudste broer van de 21-jarige Ajacied vertelt onder meer dat er communicatie mogelijk is met zijn broertje. 'In het begin was dat nog niet zo. Toen lag hij echt in coma, had hij zijn ogen dicht. Maar hij werd steeds meer wakker. Sinds december, januari is zijn bewustzijn iets beter en sindsdien is er ook een vorm van communicatie. Als je hem dingen vraagt, bijvoorbeeld 'doe je mond open' of 'bevestig dit met je wenkbrauw', dan doet hij dat. Er is nu dus wel een soort van communicatie.'



Neurologisch is er bescheiden vooruitgang, lichamelijk gaat het niet goed met Abdelhak. Dit komt voornamelijk omdat hij nauwelijks beweegt en bedlegerig is. 'Hij komt weleens uit bed, om in zijn rolstoel te zitten', vertelt Abderrahim aan de NOS. 'Voorheen was dat moeilijk. In het begin ging dat goed, daarna weer erg moeilijk; veel ups en downs. Zijn immuunsysteem is verzwakt. Het schommelt heel veel. Ik wil niet in details treden, maar hij heeft het heel zwaar gehad. Dat is normaal bij iemand die hersenschade heeft gehad. Dat waren hele zware tijden.'



Abdelhak 'Appie' Nouri zakte ruim een jaar geleden met hartritmestoornissen in elkaar tijdens een oefenwedstrijd. Sindsdien ligt hij in het ziekenhuis met, volgens artsen, ernstige en blijvende hersenschade.