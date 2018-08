Automobilist knalt met spiksplinternieuwe huurauto tegen boom in Bullewijk

De bestuurder van een gloednieuwe BMW huurauto is vannacht tegen een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 2.00 uur op de Hondsrugweg.

Volgens een getuige kwam de auto uit de richting van de Johan Cruijff Arena. Net voorbij de Hettenheuvelweg is de bestuurder mogelijk de controle over het stuur verloren, reed hij de berm in en kwam hij tegen een boom tot stilstand.

De huurauto van het bedrijf Sixt met Duitse kentekenplaten raakte total loss bij het ongeluk. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel. Agenten hebben een blaastest bij de man afgenomen. Vanwege mogelijk alcoholgebruik moest de man op het bureau een tweede test ondergaan.

De huurauto is afgesleept door een berger.