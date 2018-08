Drenkeling in Prinsengracht, redder naar ziekenhuis

Duikers van de brandweer hebben afgelopen nacht een drenkeling uit de Prinsengracht gehaald.

De politie meldt dat een man zich verdacht gedroeg. Handhavers van de gemeente wilden hem aanspreken, maar daar was de man niet van gediend. Hij rende weg en sprong de gracht in. Toen hij niet meer bovenkwam sprong ook een van de handhavers in het water.

Uiteindelijk hebben duikers van de brandweer het slachtoffer boven water gekregen. Hij moest gereanimeerd worden. Het is onbekend hoe hij er nu aan toe is.

De handhaver die in het water sprong is voor controle meegenomen naar een ziekenhuis.