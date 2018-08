Dinamo Kiev heeft goede generale voor komst naar Arena

De Oekraïense club Dinamo Kiev zal met een goed gevoel afreizen naar Amsterdam. Dinamo won gisteren met 1-0 van FC Olexandria.

Het doelpunt werd gemaakt door middenvelder Viktor Tsyhankov. Door de winst is Dinamo na vier competitiewedstrijden nog zonder puntverlies.

Ajax zelf won gisteren ook met 0-1 bij VVV. Maar dat ging alles behalve gemakkelijk.

Aanstaande woensdag ontvangt Ajax Dinamo Kiev in de eigen Johan Cruijff Arena. Zes dagen later is de return in Oekraïne. De club die als winnaar uit de bus komt gaat er vandoor met een startbewijs voor de Champions League.