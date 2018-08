Vader duikt IJ in bij zoektocht naar nieuwe bril zoontje

De vader van een 3-jarig jongetje is vrijdag in het IJ gesprongen om de nieuwe bril van zijn kind te redden. Helaas zonder resultaat.

Vader André vertelt over de zoektocht op de Facebook. Zijn zoontje had de betreffende bril net die dag gekregen. Nog geen vier uur later lag de kostbare bril al in het IJ, langs de kade bij filmmuseum Eye.

25 duikpogingen

'Ik heb contact gehad met het Havenbedrijf en mocht daar duiken, het is daar ca 2 mtr diep, maar tot mijn spijt heb ik hem na 25 duikpogingen niet gevonden', schrijft André op social media.

Hij is nu op zoek naar iemand met een onderwaterdrone die kan helpen om de bodem bij Eye af te speuren.