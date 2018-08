Politie rijdt beschonken Dave Roelvink klem op Surinameplein na achtervolging

Artiest en zoon van, Dave Roelvink, is afgelopen avond door de politie klemgereden. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

De politie wil alleen kwijt dat het gaat om een 24-jarige man uit Landsmeer. Verschillende bronnen bevestigen aan AT5 dat het om Dave Roelvink gaat. De manager van Roelvink laat weten dat hij inmiddels weer thuis is.

Uitgestapt op vluchtstrook

Een motoragent zag gisteravond een Mercedes op de A10 rijden, de bestuurder vertoonde zeer gevaarlijk rijgedrag. Zo werd er gebumperkleefd, gaf hij lichtsignalen en reed hij met 180 kilometer per uur veel te hard.

Volgens de politie stopte de wagen even later op de vluchtstrook midden in de Coentunnel, stapte de bestuurder uit en schreeuwde iets naar de agent. Daarna stapte hij snel weer in en ging hij er vandoor. Even later stopte hij opnieuw op de vluchtstrook en riep hij naar de agent dat hij met spoed ergens naartoe moest.

De motoragent besloot op dat moment om hulp in te roepen. Na een achtervolging werd de Mercedes op het Surinameplein klemgereden door meerdere politiewagens. In een video is te zien hoe Roelvink door agenten tegen de grond gewerkt wordt. 'Ik heb het je net uitgelegd', roept hij tegen een van de agenten.

Rijbewijs ingevorderd

Bij een alcoholcontrole werd geconstateerd dat Roelvink te veel gedronken had: 2,5 keer de toegestane hoeveelheid. Zijn rijbewijs is daarom direct ingevorderd. De politie laat weten dat de bestuurder nog steeds vastzit.

Roelvink zou afgelopen nacht een dj-optreden geven in een club in Apeldoorn. Maar de organisator van het feest Welcome to the City vertelt aan AT5 dat Roelvink niet is komen opdagen. 'Zijn management appte mij een halfuur van te voren dat hij niet zou komen, omdat hij een auto-ongeluk gehad had in Amsterdam.'

'Binnen tien minuten de zaal leeg'

De organisator moest vervolgens zijn publiek teleurstellen. 'Binnen tien minuten was de hele zaal leeg, Dave was mijn hoofdact van de avond. Iedereen stond op hem te wachten'. Hij zegt een flinke schadepost te hebben door de actie van Roelvink.

In een story op Instagram gaf Roelvink zelf aan autopech te hebben en daarom niet te kunnen optreden. Die story is inmiddels verwijderd.

Het boekingsbureau van de artiest wil niet op de arrestatie van Roelvink in gaan. Zij houden het bij het verhaal dat hij autopech had.