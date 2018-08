Dave Roelvink reageert op aanhouding: 'Iets te heftig gereageerd door politie'

Dave Roelvink heeft via Instagram op zijn aanhouding van vannacht gereageerd. De politie reed de 24-jarige dj in West klem omdat hij zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde. 'Met drank oprijden is natuurlijk onzettend stom.'

Roelvink hield onvoldoende afstand, gaf lichtsignalen en reed met 180 kilometer per uur veel te hard. Toen hij niet op het stopteken van een motoragent reageerde, zetten meerdere politieauto's de achtervolging in. Met zijn Mercedes reed hij vanaf de A10 richting het Surinameplein, waar de politie hem uiteindelijk met meerdere wagens klemreed.

Op het filmpje dat AT5 binnenkreeg, is te zien hoe hij wordt aangehouden. Ook daar reageert de reality-ster op. 'Het ziet er op het filmpje ook heel heftig uit, wat mij betreft is er iets te heftig gereageerd door de politie', zegt hij in een filmpje op Instagram.

Na een alcoholcontrole werd al snel bekend waarom hij dit gedrag vertoonde: hij had namelijk 2,5 keer de toegestane hoeveelheid gedronken. De artiest en de zoon van Dries Roelvink laat desalniettemin weten dat 'het allemaal wel meeviel'. 'Ik zit niet vast en heb misschien maar twee, drie uur op het bureau gezeten', zegt een zichtbaar brakke Dave Roelvink.