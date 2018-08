Man in been gestoken in woning Zuidoost, twee verdachten opgepakt

Bij een steekincident in een woning in Zuidoost is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met een steekwond in z'n been naar het ziekenhuis gebracht.

Het geweld had plaats in een appartement aan de Hakfort. Over de aanleiding is nog niets bekend, maar de politie heeft al wel twee verdachten aangehouden, aldus een politiewoordvoerder.

Bij aankomst van de hulpdiensten was het slachtoffer aanspreekbaar, zo laat de woordvoerder weten. 'Het lijkt mee te vallen.'