Van altaar naar ballenbak: hoe religie uit steeds meer kerkgebouwen verdwijnt

Een speelhal, een escaperoom of een kroeg: steeds meer kerkgebouwen in de stad krijgen een nieuwe bestemming die weinig met religie te maken heeft. Gelovigen zien die trend met lede ogen aan, en zoeken naar manieren om de kerken te behouden voor de gemeenschap.

'De gemeenschap in deze kerk werd zo klein dat het niet langer rendabel was om elke keer een mis te houden', zegt Angelique van Hamersveld, eigenaresse van speelparadijs Candy Castle dat in de Sint Josephkerk is gevestigd. In grote lijnen geldt hetzelfde voor de Nieuwezijds Kapel en de Posthoornkerk, waar tegenwoordig respectievelijk de Amsterdam Dungeon en een escaperoom zijn gehuisvest.

'Weg is weg'

'We zijn heel voorzichtig in het afstoten van kerkgebouwen', zegt dominee Julia van Rijn van de protestantse kerkgemeenschap Amsterdam. 'Want weg is weg, en je krijgt het nooit meer terug.' Dat geldt inmiddels voor de 21 gereformeerde, lutherse en hervormde kerken die sinds de eeuwwisseling zijn gesloten, maar als het aan Van Rijn ligt, blijft het daar bij.



'Daarom zoeken we naar manieren hoe we het gebouw op een andere manier kunnen gebruiken. Kun je er een diaconaal centrum van maken? Waar op zondag de gemeenschap nog bij elkaar komt, maar waar doordeweeks andere activiteiten zijn.'

'Prachtige oplossing'

Candy Castle-eigenaresse Van Hamersveld kan zich 'heel goed voorstellen' dat er mensen zijn die vinden dat een kerk - ook na de sluiting - een kerkelijke tint moet houden. 'Als je het over 'de kinderen van God' hebt, denk ik dat dit een prachtige oplossing is', verwijst ze naar haar jeugdige doelgroep.

Dominee Van Rijn benadrukt wel dat de toekomstbestendigheid van het protestantisme verder gaat dan het behoud van kerkgebouwen. 'Naast traditionele vormen van kerk experimenteren met nieuwe vormen, met nieuwe taal, met nieuwe muziek.'