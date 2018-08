Auto brandt uit op A9 bij Badhoevedorp

Een geluk bij een ongeluk voor een automobilist op de A9 richting Amstelveen. Tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoevedorp veranderde z'n auto in mum van tijd in een vlammenzee, maar zelf bleef hij ongedeerd.

De brandweer was er snel bij, zo twittert Rijkswaterstaat. Om de hulpdiensten vrij baan te geven, sloot Rijkswaterstaat twee rijstroken af, waardoor zich achter de autobrand een flinke file vormde.

Rijkswaterstaat laat ook weten dat er bij de autobrand niemand gewond raakte. Een getuige laat weten dat de twee inzittenden en hun hond de vlammenzee en de verrichtingen van de brandweer op veilige afstand volgden.

Bij de brand kwam dikke zwarte rook vrij, die in de wijde omtrek werd waargenomen. Inmiddels is de brand geblust, de auto geborgen en staat er geen file meer. Waarom de auto vlam vatte, is niet bekend.