Vandaag is de 35ste herdenking op de Dam voor Kerwin Duinmeijer, het slachtoffer van wat wordt gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. De organisatie verwacht zo'n 150 mensen, veel minder dan 35 jaar geleden. Toch is de herdenking relevanter dan ooit, vindt Dichela Imperator, voorzitter van De Vrienden van Kerwin. 'Een hele generatie groeit op zonder dat de naam van Kerwin hen iets zegt.'

Op 20 augustus 1983 zorgt de dood van de Antilliaanse Kerwin voor een schokgolf door Nederland. Kerwin wordt neergestoken als hij met vrienden uit een snackbar komt. De dader, de destijds 16-jarige skinhead Nico Bodemeijer, verklaarde dat Kerwin hem 'vies' zou hebben aangekeken en hij hem daarom zijn mes trok. Kerwin overleed in het ziekenhuis aan bloedverlies.

Herdenking trekt steeds minder bezoekers

De demonstratie die een week na zijn dood werd gehouden ter nagedachtenis trok duizenden betogers. Zanger Frank Boeijen scoorde een hit met het nummer Zwart Wit dat aan Kerwin werd opgedragen. Er kwam een actieweek en een telefonisch Meldpunt Racisme. En jaarlijks wordt sindsdien stilgestaan bij Kerwins dood.

Maar elk jaar wordt het moeilijker om een grote herdenking op te zetten. Ter illustratie: de traditionele optocht van de Dam naar het Vondelpark werd al eerder afgelast door een tekort aan vrijwilligers. En in 2015 waren er slechts vijftien mensen bij de bloemlegging bij het Mama Baranka-beeld.

Dat doet pijn, vindt Imperator. 'Mensen van onder de twintig hebben nooit van hem gehoord. Terwijl discriminatie blijft voorkomen, ook onder jongeren die zich daar niet eens altijd van bewust zijn.' De cijfers van het antidiscriminatiebureau geven haar gelijk: in 2017 trokken 392 slachtoffers aan de bel bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), in 2016 waren dit er met 314 slachtoffers zo'n 25 procent minder.

Mishandeling

Zo werd in januari nog een 22-jarige jongen mishandeld bij metrohalte Wibautstraat. Hij wordt van achteren neergetrapt door drie jongeren en hij krijgt vuisten in zijn gezicht, nadat hij eerder werd uitgescholden voor 'homo' en 'boeler'. En in maart werd een ruit van een auto in de Rivierenbuurt ingetikt, de airbag en stereo werden gejat en er werd een tekst op de zijkant gekrast: 'Kanker moslims'.

Voor Imperator zijn dit soort voorvallen reden om de herdenking van Kerwin te blijven organiseren, ook al komen er al lang geen duizenden mensen meer zoals bij de eerste edities. 'In 35 jaar is alles veranderd. We zijn moderner en slimmer. Maar discriminatie blijft verankerd in de samenleving. Je kunt dus ook zeggen: in al die tijd zijn we ook een stuk dommer geworden. Daarom is dit zo belangrijk.'