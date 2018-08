Gesmolten jerrycan gevonden na autobrand in Noord

Een geparkeerde auto is vannacht in brand gevlogen op de Breehornstraat in Noord.

Dat gebeurde rond 3.00 uur. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto total loss raakte.

Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Bij de voorkant van de auto werd een gesmolten jerrycan gevonden. De politie heeft die jerrycan meegenomen voor verder onderzoek.