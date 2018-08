Bestuurder kan net op tijd uit brandende auto komen

Een automobilist is vannacht met de schrik vrijgekomen. De man reed over een rotonde in Westpoort toen er een aantal lampjes op het dashboard gingen branden. Niet veel later stond de motor in lichterlaaie.

De man stapte uit toen hij de waarschuwingslampjes zag. Toen hij een kijkje onder de motorkap nam zag hij de motor in brand vliegen.

Politie en brandweer waren snel ter plaatse. De brandweer bluste de brand, maar kon de auto niet meer redden. De bestuurder kwam met de schrik vrij.