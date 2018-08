Drie tassendieven slaan tegelijk toe in winkel in centrum

De politie heeft afgelopen week vrijwel tegelijkertijd drie criminelen opgepakt vanwege de diefstal van rugtassen.

De eerste dief werd in de gaten gehouden door agenten in burger, nadat hij volgens een omstander eerder een rugzak stal uit een koffiezaak aan het Damrak. In een groot winkelpand sloeg hij opnieuw toe.

Opvallend genoeg vond er in hetzelfde winkelpand nog een diefstal van een tas plaats, dit keer door twee criminelen. De agenten hebben alle drie de dieven daarna opgepakt.

De politie waarschuwt bezoekers van de binnenstad hun rugtas goed in de gaten te houden. 'Zeker nu het druk in de stad is door de vakantie, let op uw spullen! Ook tassendieven en zakkenrollers gaan 'shoppen'.'