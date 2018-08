Kluivert goud waard bij debuut voor Roma

Justin Kluivert is goed begonnen aan zijn avontuur bij AS Roma. De oud-Ajacied viel tijdens de seizoensopener tegen Torino vlak voor tijd in en gaf de assist op de winnende goal.

Bij zijn eerste officiële duel voor de Italiaanse club begon de vleugelaanvaller nog op de bank, maar na zeventig minuten kwam hij in het veld. Een minuut voor tijd stelde hij, met een knappe actie en een mooie voorzet, Edin Dzeko in staat om de winnende goal te maken.

Lees ook: Justin Kluivert stond alleen als jochie op het Ajax-terras

Kluivert verkaste deze zomer voor zo'n 17,5 miljoen euro van Amsterdam naar Rome. Het kwam hem, en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, op veel kritiek te staan van Ajax-supporters. Volgens hen zou hij niet loyaal zijn naar Ajax en voor het geld kiezen.