Bewoners Noord schrikken wakker van nachtelijke scheepstoeter

Midden in de nacht zaten bewoners in Noord rechtop in hun bed. Een minutenlang durende scheepstoeter zorgde er voor dat de hele buurt wakker werd.

Om iets voor half drie werden de bewoners wakker van de toeter. 'Het was alsof de wereld verging. Overal kwamen buren slaapdronken naar buiten en vroegen ze schreeuwend of het stil kon zijn', aldus een bewoner. 'Het was alsof er een schip ons huis binnen kwam varen. We sprongen als katten uit ons bed.'

Waar de scheepstoeter precies vandaan kwam is niet duidelijk. Bewoners denken dat de toeter vanuit de nabijgelegen Coenhaven afkomstig was.

Een woordvoerder van Havenbedrijf Amsterdam laat weten dat het niet zeker is of het geluid door een schip werd veroorzaakt. 'Onze medewerkers, die vannacht aan het werk waren, hebben het niet gehoord. Ook zijn er geen meldingen vanuit de haven of van bedrijven bij ons binnengekomen.'