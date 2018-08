Wegen rondom Amstelstation weer open na werkzaamheden

De wegen rondom het Amstelstation zijn weer open voor verkeer. Twee weken lang waren de Mr. Treublaan en het Julianaplein afgesloten in verband met werkzaamheden. Ook het openbaar vervoer stopt weer bij het station.

De werkzaamheden zijn onderdeel van een groter project waarbij het Amstelstation wordt gerestaureerd en de omgeving rondom het station opnieuw wordt ingericht. Daarmee moet het gebied levendiger worden voor bewoners en veiliger voor het verkeer.

Lees ook: Mogelijk overlast door werkzaamheden rondom Amstelstation

Nieuwe tramrails en asfalt

De afgelopen weken is de tramrails in de Mr. Treublaan vervangen, zijn er nieuwe verkeerslichten geplaatst en is de Gooiseweg deels opnieuw geasfalteerd. De tramhalte Amstelstation is ook verplaatst, die ligt nu op de oude taxistandplaats.

Er wordt ondertussen nog gewerkt aan de uitbreiding van de fietsparkeergarage. Daarnaast moet er in de toekomst een nieuwe woontoren komen in het gebied.