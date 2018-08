Pieter Litjens aan de slag bij Rijkswaterstaat

Oud-wethouder Pieter Litjens gaat werken voor Rijkswaterstaat.

Litjens neemt vanaf oktober plaats in de Adviesraad. De benoeming is voor een periode van drie jaar. 'Blij me ook via de Adviesraad de komende tijd in te kunnen blijven zetten voor een goede infrastructuur en bereikbaarheid van Nederland', schrijft hij op Twitter.

De VVD'er was tussen 2014 en 2018 als wethouder verantwoordelijk voor Verkeer en Vervoer, Personeel en Organisatie en Gemeentelijk Vastgoed. Na de verkiezingen kwam de VVD echter niet meer terug in het stadsbestuur.

