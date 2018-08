Gewonde bij vermoedelijke steekpartij in De Pijp

Bij een ruzie in de Kuipersstraat in de Pijp is vanmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is vermoedelijk neergestoken.

Een politiewoordvoerder bevestigt het incident, maar kan niets zeggen over de ernst van de verwondingen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het geweld. Meer details ontbreken nog.