Hartjesdag op de Zeedijk: 'Een volksfeest in ere houden'

Wie Hartjesdag zegt, zegt excentrieke figuren in kleurrijke outfits. Zo ook vandaag op de Zeedijk, waar het jaarlijkse evenement weer talloze als man verklede vrouwen en als vrouw verklede mannen trok.

Hartjesdag wordt elke derde maandag van augustus gevierd op de Zeedijk. Ook dit jaar werd het weer druk bezocht. 'Ik probeer hier op de Zeedijk een volksfeest in ere te houden en gelukkig vindt iedereen het vreselijk leuk', zegt een deelnemer tegen AT5.

Stond Hartjesdag vroeger vooral in het teken van fikkies stoken en vuurwerk afsteken, tegenwoordig draait het vooral om de verkleedpartijen. 'Nu weet je gelijk hoe een meisje zich voelt in een rok', zegt een man die zich als dame heeft uitgedost. 'Ik denk dat het het vervelend kan zijn als ze alles moet uittrekken om te pissen.'

Ook burgemeester Halsema liet even zien op de Zeedijk, getuige een tweet van de gemeente. En hoewel ze zich niet had verkleed, dompelde ze zich uitgebreid onder in het feestgedruis.