Herdenking Kerwin Duinmeijer op de Dam: 'Dit mag nooit meer gebeuren'

Vandaag was de 35ste herdenking op de Dam voor Kerwin Duinmeijer, het slachtoffer van wat wordt gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Er waren tussen de honderd en tweehonderd mensen op de herdenking op de Dam afgekomen, onder wie loco-burgemeester Rutger Groot Wassink die een toespraak hield. Ook de minister van Sint-Maarten en de plaatsvervangend gevolmachtigd minister van Curaçao woonden het evenement bij.

'Dit mag nooit meer gebeuren'

John Leerdam, oud-politicus en voorzitter van het platform voor Caribische Nederlanders hamerde erop dat dit soort vreselijke gebeurtenissen nooit meer mogen voorkomen in de stad. 'We moeten hier meer aandacht voor vragen. We moeten het blijven agenderen. De nieuwe generatie weet niet eens wie Kerwin is. We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt in een cultureel diverse stad als Amsterdam', zegt Leerdam tegen AT5.

Lees ook: 'Een hele generatie groeit op zonder dat de naam van Kerwin hen iets zegt'

Een schokgolf

Op 20 augustus 1983 zorgde de dood van de Antilliaanse Kerwin voor een schokgolf door Nederland. Kerwin werd neergestoken toen hij met vrienden uit een snackbar kwam. De dader, de destijds 16-jarige skinhead Nico Bodemeijer, verklaarde dat Kerwin hem 'vies' zou hebben aangekeken en hij hem daarom zijn mes trok. Kerwin overleed in het ziekenhuis aan bloedverlies, mede omdat een taxi hem eerst niet wilde meenemen.