Advocaten melden: 'Insiya blijft bij vader in India'

Een rechter in India heeft bepaald dat de kleuter Insiya (4) bij haar vader in India kan blijven. Dat zeggen Indiase advocaten van de vader. Volgens de Amsterdamse moeder, Nadia Rashid, is het kind ontvoerd.

De Indiase rechter ziet dat heel anders. De moeder zou Insiya juist vanuit India naar Nederland hebben ontvoerd, na echtelijke problemen. Daarom zou het terughalen van de peuter, in 2016, geen ontvoering zijn geweest.

Een lagere rechter besliste eerder dat Insiya naar Nederland zou moeten terugkeren, maar dat werd door een hogere instantie verworpen. Dit laatste oordeel is van de Hoge Raad. Daartegen is geen beroep meer mogelijk, zeggen Indiase advocaten.

Deze rechtszaak, over de voogdij van het meisje, was aangespannen door moeder Nadia. Er loopt ook nog een zaak in Nederland, die betrekking heeft op het de actie om het meisje mee naar India mee te nemen, door vader Shehzad Hemani. Kern van deze zaak is of het ontvoering betreft of niet.

