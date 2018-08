Uitspraak in moord De Clercqstraat: Levenslang voor verdachte?

Om 11.00 uur vanochtend is de uitspraak in de zaak van Quincy S., die verdacht wordt van de moord op Youssef El Kahtaoui in mei 2015 in de De Clercqstraat. De eis is levenslang.

El Kahtaoui stapte in de nacht van 12 op 13 mei op de De Clercqstraat uit zijn auto toen er op straat geschoten werd. De schutter nam vervolgens El Kahtaoui onder vuur die ter plaatse stierf.

Liquidatiepoging ging totaal anders

Direct ging het verhaal dat de twee daders het niet gemunt hadden op El Kahtaoui en eigenlijk op zoek waren naar iemand anders. De vermoedelijke liquidatiepoging ging totaal niet volgens plan. De schutters waren waterpijpcafé Village binnengelopen en waren op zoek naar een specifiek persoon die op dat moment al was vertrokken. Een aanwezige opende het vuur op de schutter die in zijn buik wordt geraakt. Het dna van Quincy S. is vervolgens gevonden op een kogel.

Dodelijk verwond

De daders vluchtten het waterpijpcafé uit en schoten om zich heen. El Kahtaoui stond op dat moment met zijn auto toevallig bij het stoplicht en stapte uit zonder dat hij wist wat er aan de hand was. Hij werd getroffen door een kogel en raakte dodelijk verwond.

Kogels door tram 3

Op het moment van de schietpartij reed tram 3 langs op het kruispunt met de Bilderdijkstraat. Verschillende kogels kwamen in het GVB-voertuig terecht en misten op een haar na enkele passagiers. .

'Het ging om een incasso'

Quincy S. zegt dat hij inderdaad binnen is geweest in het waterpijpcafé, samen met een compagnon. Maar hij wilde naar eigen zeggen geen liquidatie plegen. Volgens hem ging het om een 'incasso'. 'Ik ben naar binnen gegaan met een klein vuurwapen, mijn maatje had een aanvalswapen. Ik ging als eerst naar binnen, maakte de deur open en riep "handen omhoog". Ik ben gaan zoeken naar diegene die moest betalen. Ik moest geld hebben, we wilden druk uitoefenen op diegene', zei S. tegen de rechtbank.

Levenslang

De zware straf wordt ook geëist voor een tweede delict. S. nam volgens het OM in 2017 deel aan een liquidatiepoging in 2017 in Almere. Ook wordt S. door het Openbaar Ministerie voor de poging tot moord op ten minste twee trampassagiers tenlastegelegd.