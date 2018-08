Dit weekend: De Uitmarkt LIVE op AT5

Komend weekend staat Amsterdam weer in het teken van de start van het culturele seizoen. AT5 is er live bij!

Zaterdag en zondag doet AT5 live verslag van de Uitmarkt. De 41e edititie van hét startsein voor het culturele seizoen in Nederland vindt dit jaar opnieuw plaats rond rond het Oosterdok en op het Marineterrein.



Tussen 14.00 en 16.00 uur zie je verschillende hoogtepunten van de Uitmarkt op AT5 en AT5.nl. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland. Het complete Uitmarkt-programma is te lezen op de website van de organisatie, of kijk hier naar verschillende trailers!

De Uitmarkt: Zaterdag en zondag, vanaf 14.00 uur LIVE op AT5!